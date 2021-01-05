AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF’ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi final Sınavı 16-17 Ocak tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.