AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman, online mı olacak?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları:
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.
AÖF FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YAYIMLANDI
AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.