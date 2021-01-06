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AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu

Eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri belli oldu.

Güncellenme: 08:20, 06/01/2021
Haberler Eğitim
AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu

Fakülteden yapılan açıklamada, güz dönemi final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021

Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.

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