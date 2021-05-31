AÖF online sınava nasıl girilir? Açıköğretim final sınavı devam ediyor…

2020-2021 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi final sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı. Online olacak olan AÖF sınavı 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs, 4. ve 8. yarı dersleri için 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ EKRANI

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.

AÖF FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.