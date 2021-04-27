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AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileriyle öğrenebilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:37, 27/04/2021
HaberlerEğitim
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan AÖF sınav sonuçları öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak AÖF bahar dönemi vize sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA

 

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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