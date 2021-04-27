AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan AÖF sınav sonuçları öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak AÖF bahar dönemi vize sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti