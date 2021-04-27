AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan AÖF sınav sonuçları öğrenciler tarafından ulaşılabilir hale geldi. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak AÖF bahar dönemi vize sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına https://t.co/1cTZRVNRMv adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz. #AnadoluUniversitesi #Açıköğretim #İşletme #İktisat #AÖS #sınav #sonuç pic.twitter.com/l8m0bM7rMm
— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) April 26, 2021
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti