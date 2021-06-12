AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınavı sonuçları sorgu ekranı…

2020-2021 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları belli oldu. AÖF sınavı 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs, 4. ve 8. yarı dersleri için 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.