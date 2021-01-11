Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre AÖF güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Güncellenme: 09:45, 11/01/2021
Haberler Eğitim
AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre; güz dönemi final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021

Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.

İlginizi ÇekebilirSınavı sorularını çalan 27 kişi gözaltındaSınavı sorularını çalan 27 kişi gözaltında
açıköğretim Anadolu Üniversitesi Ankara AÖF AÖF sınav sonuçları gözaltı Polis sınav sınav takvimi