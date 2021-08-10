AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi, online mi?

Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar tamamlama şansı sunan AÖF yaz okulu tarihi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda kayıtları tamamlanan AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu imkanı sunuluyor. Başvuru işlemlerinin tamamlayan öğrenciler artık sınavın gerçekleşeceği tarihi beklemeye başladı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

“2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. “