AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖL son kayıt günü yaklaştı

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrencilik durumu “silik” veya “donuk” olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde AÖL kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek.

AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacaktır.

AÖL'de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.