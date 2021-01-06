AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takviminde 5-6 Aralık tarihinde yapılması beklenen AÖL sınavları ertelenmiş ve yeni tarihler için herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamayla, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin de ertelendiği duyuruldu. MEB'in yaptığı AÖL açıklaması şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!”