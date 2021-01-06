Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lise programı ile çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakan vatandaşlar lise diplomasına kavuşabiliyor. Yaşanan corona virüsü pandemisi yüzünden AÖL sınavları ertelendi.

Güncellenme: 09:20, 06/01/2021
Haberler Eğitim
AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takviminde 5-6 Aralık tarihinde yapılması beklenen AÖL sınavları ertelenmiş ve yeni tarihler için herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamayla, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin de ertelendiği duyuruldu. MEB'in yaptığı AÖL açıklaması şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!”

İlginizi ÇekebilirYüz yüze eğitim detayları açıklandıYüz yüze eğitim detayları açıklandı
Corona meb Milli Eğitim Bakanlığı sınav tatil yüz yüze