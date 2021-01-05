AÖL kayıt yenileme tarihleri ertelendi

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtların akıbeti belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kayıtlar ileri bir tarihe ertelendi.

MEB'TEN AÇIKÖĞRETİM AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur.

Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” denildi.

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