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AÖL kayıt yenileme tarihleri ertelendi

Eğitim hayatına açık lise ile devam edenlerin yer aldığı AÖL'de sınavların ardından kayıt yenileme işlemleri için de erteleme kararı geldi. Normal şartlarda 4 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ocak’a kadar devam edecek olan AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi.

Güncellenme: 08:12, 05/01/2021
Haberler Eğitim
AÖL kayıt yenileme tarihleri ertelendi

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtların akıbeti belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kayıtlar ileri bir tarihe ertelendi.

MEB'TEN AÇIKÖĞRETİM AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur.

Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” denildi.

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