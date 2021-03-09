AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi duyuruldu mu?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. dönem sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenlerin katıldığı AÖL ardından öğrenciler açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sonuçları için henüz bir resmi açıklama yapılmadı. AÖL sınav sonuçlarının genellikle sınavın ardından 15 gün sonra açıklandığında ötürü 1 Mart’ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

* Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

* Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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