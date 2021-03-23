AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Okulları için sınav tarihleri belirlendi.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim okullarında II. Dönem Sınavlar 25-29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bu dönem sınavlarında diğerlerinden farklı olarak, Millî Eğitim Bakanlığınca açık öğretim okullarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin, bu sınavlara katılım sağlayabilmeleri için öğrencilik durumlarına (aktif, dondurulmuş, silinmiş) bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildi.

*Bu kapsamda; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25 Mart 2021 (saat 09.30'dan) – 29 Mart 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

*Öğrenciler, sınav uygulamaları ile ilgili her türlü bilgiye açık öğretim okullarının resmî internet sitelerinden ulaşabilecek.

SINAVLAR ONLİNE OLACAK

AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.