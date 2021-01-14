AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsü pandemisi sebebiyle ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı hakkında açıklamada bulunmadı.

Ancak bugün itibariyle Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarıyla birlikte corona virüsü kısıtlamalarının da kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı toplantılar sonrası ertelenen sınavların ne zaman yapılacağına karar verecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan son açıklamayla, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin de ertelendiği duyuruldu. MEB’in yaptığı AÖL açıklaması şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!”