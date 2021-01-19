AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

Çeşitli sebeplerle örgün eğitimine devam edemeyen vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıköğretim projesi ile diplomalarına kavuşabiliyor.

Yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle AÖL 1. dönem sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada; “Açıköğretim okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1’inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2’nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

KAYIT YENİLEME SINAVLARDAN SONRA

AÖL ikinci dönem için kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. 1. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte 2. dönem için kayıt işlemleri başlayacak.

SINAVLAR ONLİNE OLACAK

Bakan Selçuk, AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağını duyurdu. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.