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AÖO ve AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL ve ortaokula açıktan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖO için sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Açık Öğretim Okulları için 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.

Güncellenme: 11:55, 18/01/2021
Haberler Eğitim
AÖO ve AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Okulları için sınav tarihleri belirlendi.

AÖL VE AÖO SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” dedi.

SINAVLAR ONLİNE OLACAK

Bakan Selçuk, AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılacağını duyurdu. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bakanlık, AÖL kayıt yenileme tarihlerinin kısa zamanda duyurulacağı açıklamıştı.

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