Atama bekleyen engelli öğretmenler: Yüzde 3’lük kontenjan hakkımızı istiyoruz

Atanamayan engelli öğretmenler Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Öğretmenler, “Yüreğimizde engel yok, atama engelini kaldırın”, “Engelli öğretmenler atama bekliyor” yazılı dövizler taşıdı; atanamayan 2 bin 511 engelli öğretmenin atanmasını talep etti.

“E-KPSS İLE ÖĞRETMEN ALIMLARI GİTTİKÇE AZALIYOR”

Burada yapılan basın açıklamasında, “KPSS ile binlerce öğretmen alımı yapılırken, mezun olan engelli öğretmen sayısının gittikçe artmasına rağmen E-KPSS ile öğretmen alımları gittikçe azalmaktadır. Kamuda yüzde 3 oranında engelli çalıştırılmasının zorunlu olduğu kanun ile sabit iken, devlet kendi koyduğu bu kuralı uygulamayarak hukuksuz bir uygulamaya göz yummakta ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda engelli kontenjanının doldurulmasına yönelik yeterli atama yapmamaktadır. Bu nedenledir ki bugün 2 bin 511 engelli öğretmen işsizdir, ailesinin eline bakmaktadır ve sosyal yardımlara muhtaç durumdadır” ifadelerine yer verildi.

“FAYDALI VE ÜRETKEN BİREYLER OLMAK İSTİYORUZ”

“Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, aile kurmak, mesleğimizi icra etmek, Türkiye'mize faydalı ve üretken bireyler olmak istiyoruz” diyen öğretmenler, 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesinde, ‘engellilerin istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasının amaçlandığını’ hatırlattı.

“TOPLUMA TAM, EŞİT VE ETKİN KATILMAK İSTİYORUZ”

Devamında, Resmi Gazetede 30 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planında “engellilerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılması için bir yıl içinde engellilerin mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamının teşvik edileceğinin” ifade edildiğini vurgulayan öğretmenler, “Çalışma hakkı, bir insan hakkıdır. Bizler bugün, devletimizin, anayasa ile teminat altına almış olduğu çalışma hakkımızı talep etmek için buradayız. Biz de herkes gibi topluma tam, eşit ve etkin katılmak istiyoruz” dedi.

ÖĞRETMENLER, ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ANIMSATTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Kim demiş engelli öğretmen olamaz diye, olur olur bal gibi olur, hem de çok iyi öğretmen olur” sözlerini anımsatan öğretmenler; Erdoğan’a, bakanlara ve milletvekillerine seslenerek taleplerini şöyle sıraladı:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın Haziran ayı içinde E-KPSS ile öğretmen alımı yapmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 3'lük engelli kontenjanını doldurmasını, KPSS puanı ile öğretmen alımlarında eş zamanlı olarak E-KPSS puanı ile de engelli öğretmen alımının yapılmasını ve bir an önce atama tercih kılavuzunu yayınlamasını talep ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir Sözleşmeli öğretmenler ailelerine hasret kaldı