“Atatürk gibi bir liderimiz olmadığı için üzüldüm!”

Edirne'den Kars'a, köyden kente, azınlık okullarından, mültecilere kadar çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda duygularını yazdı. Salgın nedeniyle okulda bayram kutlanamadığı için üzüldüler. Yine de “Ülkece bu günleri atlatacağız” dediler.

“TÜRKLERİN KAHRAMANI”

Minik kalplerden, “Atatürk olmasaydı başımızı yastığa rahatça koyamayacaktık. Atatürk'e her zaman sevgi ve saygı duymalıyız. Atatürk, Türk milletinin kahramanı ve yaşadığım sürece Cumhuriyeti savunacağız” cümleleri döküldü.