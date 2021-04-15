AUZEF Bahar Yarıyılı online sınav tarihleri belli oldu: AUZEF sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci vize sınavlarına yine evlerinden giriş yapacak. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF vize sınavı 12 gün boyunca erişime açık olacak.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.