AUZEF online vize sınavı başladı: Online AUZEF sınavına giriş nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları online olarak gerçekleştiriliyor. Vize sınavları öncesinde sisteme alışmaları için deneme sınavına giren öğrenciler bugünden itibaren yaklaşık iki hafta boyunca vize sınavı için giriş yapabilecek. İşte detaylar…

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.