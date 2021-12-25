Ay fotoğraflarıyla teleskop kazandılar

Uluslararası Ay Gözlem Gecesi’nde, ortaokul ve lise öğrencileri arasında fotoğraf yarışması düzenlendi.

Sultan UÇAR

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İSTEK Okulları Bilim Merkezi, Uluslararası Ay Gözlem Gecesi'nde, ortaokul ve lise öğrencileri arasında fotoğraf yarışmasında, Emir Mert Özer birinci oldu. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Evren, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan, İSTEK Okulları Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş ve Astrofotoğraf Sanatçısı Mustafa Aydın'ın jüriliğinde yarışma yapıldı. İSTEK Kemal Atatürk Okulu'ndan Emir Mert Özer birinci, İSTEK Bilge Kağan Okulu'ndan Necla Burcu Bozkurt ikinci, İSTEK 1915 Çanakkale Okulu'ndan Melis Kanar üçüncü oldu. Birinci Özer ve ikinci Bozkurt'a birer teleskop, üçüncü Kanar'a ise dürbün hediye edildi.

Becerileri gelişiyor

İSTEK Bilim Merkezi Yöneticisi Dr. Alper Ateş, “Orijinal bir fotoğraf karesi iyi bir planlama ve uygulama gerektiriyor. Gökyüzü fotoğrafçılığı, öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştiriyor” dedi.