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Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Bugün ortaokul ve lise öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra okullarına kavuştu. Geçen hafta ilkokul öğrencilerimizin %70 katılımı oldu" dedi.

Güncellenme: 18:05, 07/06/2021
HaberlerEğitim
Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bugün itibariyle tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçildi. Bu kapsamda ortaokul ve lise öğrencileri okullarda eğitime başladı.

“GEÇEN HAFTA YÜZDE 70 KATILIM OLDU”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün ortaokul ve lise öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra okullarına kavuştu. Geçen hafta ilkokul öğrencilerimizin %70 katılımı oldu.

* Okul sadece öğretim yapılan yer değil; ‘okul’ paylaşma, farklılıklara saygı duyma, bir olabilme yeridir.

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