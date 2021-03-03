Bakan Ziya Selçuk’tan 25 bin muhtara mektup

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri “Kurslarımızla Köylerdeyiz” adlı yeni bir proje başlattı.

Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380'ye yakın kurs programı hazırlandı.

MEKTUP GÖNDERDİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu kursların tanıtılması ve köy merkezlerinde açılması amacıyla 25 bin köy muhtarına bir mektup ve broşür gönderdi.

Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk muhtarlara gönderdiği mektubunda:

“Yaşadığımız salgın süreci bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“380'E YAKIN KURS PROGRAMI HAZIRLANDI”

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “Kurslarımızla Köylerdeyiz” tanıtım toplantısında vatandaşları kurslara katılmaya ve son gelişmeler ışığında bilgilerini tazelemeye davet eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan genel, mesleki ve teknik kurslar köylere, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç ve bağ budamacılığı, tarım makinaları bakımı, peynir üretimi gibi 380'e yakın kurs programı hazırlandı.”

Hayat boyu öğrenme alanındaki nihaî hedefin, öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla öğrenmeye erişimlerini artırmak olduğunu belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise 995 halk eğitimi merkezinde 73 alanda toplam 3 bin 627 kurs çeşidi ile vatandaşların hayatına dokunduklarını belirtti.

Büyük, mevcut programların 380'inin köylerdeki vatandaşları yakından ilgilendirdiğini belirterek, “Köyde yaşayan vatandaşlarımız ilçe merkezine günlük gelip giderek kursları düzenli takip etme imkânı bulamayabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak çoğunlukla uygulamalı eğitim de içeren kurslarımızı köydeki vatandaşlarımızın ayağına götürme kararı aldık.” diye konuştu.

Vatandaşlar, ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyelere katılım belgesi verilecek.

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