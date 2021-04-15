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Bakanlıktan ‘sahte EBA mesajı’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Güncellenme: 11:07, 15/04/2021
HaberlerEğitim
Bakanlıktan ‘sahte EBA mesajı’ uyarısı

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler ve velileri oldu. Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim gördüğü EBA sisteminin adını kullanan dolandırıcılar hediye tablet vaadinde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Uyarı! Dolandırıcılık mağduru olmamak için ‘Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız’ şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız” denildi.
(İHA)
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