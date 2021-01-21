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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini paylaştı

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katıldığı sınav 20 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. MEB ve Polis Akademisi iş birliliği gerçekleştirilen sınav için sonuç tarihi 15 Şubat olarak belirlendi.

Güncellenme: 08:24, 21/01/2021
Haberler Eğitim
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi sonuç tarihini paylaştı

Bekçilik görevi üstlenmek isteyen adayların giriş yaptığı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak belli oldu.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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