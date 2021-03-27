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Boğaziçi eylemcisi 6 öğrenci gözaltında

Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan öğrencilere destek olmak için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve burada gözaltına alınan öğrencilerden 52 öğrenciden 46’sı emniyetten serbest bırakıldı. 6 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 14:33, 27/03/2021
HaberlerEğitim
Boğaziçi eylemcisi 6 öğrenci gözaltında

Boğaziçi protestolarında önceki gün üniversitenin Kuzey Kampüsü önünden gözaltına alınan 24 öğrenci arkadaşlarına destek olmak için dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne toplandı. Burada basın açıklaması yapmak isteyen yaklaşık 150 öğrenciye polis müdahalede bulundu. Direndikleri belirtilen 52 öğrenci gözaltına alındı.

46 ÖĞRENCİ SERBEST

Gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilerden 6'sının ise emniyet işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılmak üzere İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.

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