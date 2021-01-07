Boğaziçi Üniversitesi’nde bir istifa daha

Daha önce AKP’den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal'ın istifasının ardından bugün bir istifa da Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Murat Gülsoy'dan geldi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

16 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Gülsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”