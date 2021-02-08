Boğaziçi’den ‘kampüs’ açıklaması

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Boğaziçi Üniversitesi 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1.816.045 m2 kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

* 1.095.435 m2 alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün Üniversitemize tahsisi Ekim 2020'de yenilenmiş ve arazi eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde “Yenilenebilir Enerji” temalı 140 bin m2'lik Teknopark alanı izni de verilmiştir.

* Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir.