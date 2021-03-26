Boğaziçili akademisyenler: Atanmışların istifasını talep ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. Boğaziçili öğretim üyeleri, rektör atamasını protesto amaçlı başlattıkları nöbetin 60'ıncısını gerçekleştirdi. Güney Kampüs'teki rektörlük binası önünde bir araya gelerek binaya sırtlarını dönen öğretim üyeleri, alkışlayarak tepkilerini gösterdi.

Akademisyenler her hafta Cuma olduğu gibi bu haftada da basın açıklaması gerçekleştirdi.

“KAMPÜS İÇİNDEKİ 200’E YAKIN ÖĞRENCİMİZ GÖZALTINA ALINMAKLA TEHDİT EDİLDİ”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Üniversitemiz ve öğrencilerimiz dün öğleden sonra dehşet verici bir polis saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Güney Kampüsten Kuzey Kampüse yürüyen öğrencilerimiz, sırf ellerinde LGBTİ+ bayrağı olduğu gerekçesiyle polis tarafından kuşatıldı, 4 öğrencimiz GBT kontrolü bahanesiyle alıkondu. Arkadaşlarının bırakılmasını isteyen öğrenciler zorla kampüs içine itildi, 12 öğrencimiz haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alındı. Kampüs içindeki 200'e yakın öğrencimiz polis tarafından gözaltına alınmakla tehdit edildi.

“ATANMIŞLARI İŞGAL ETTİKLERİ POZİSYONLARIN GEREĞİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Açıkça görülüyor ki bu durum LGBTİ+'lara bizzat iktidar tarafından uygulanan sistematik ayrımcılığın, nefret dilinin ve şiddetin sonucudur. Üniversitenin atanmış rektörlük kurulunun görevi, iktidardan aldığı icazetle öğrencilerini polis şiddetinin ortasına atmak değil; onların haklarını korumak ve güvenliğini sağlamaktır. Üniversitemizde din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden herkese adil ve eşitlikçi davranılması esastır. Atanmışları işgal ettikleri pozisyonların gereğini yapmaya, üniversitemizin etik ilkelerine uygun davranmaya çağırıyoruz.

“REKTÖRLÜK KURULU, ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARA DEVAM EDİYOR”

Rektörlük Kurulu, göreve geldiğinden beri antidemokratik uygulamalara, iyi niyetli olduğu şüphe götüren, acemice yöntemlerle devam ediyor. Seçilmiş dekan ve enstitü müdürlerimiz atanmazken rektör yardımcıları pek çok pozisyona aslen veya vekaleten getiriliyor, bir gün, yapılacak tüm seçimlerin askıya alındığı bildiriliyor; diğer gün “tercih belirleme” adı verilen ancak bir seçimle hangi noktada, ne şekilde ilgisi olabileceğini çözemediğimiz bir yöntem uygulanacağı duyuruluyor; ardından bu yöntemin de askıya alındığı açıklanıyor. Bu tutarsız, ilkesiz, mantık dışı süreçler; üniversitemizin kurumsal yapı ve işleyişini tahrip etmekte; akademik çalışmalarımıza zarar vermektedir.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Bütün bunların sorumlusu olan atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi'ne atanmış Selami Kuran'ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Son olarak; gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını ve üniversitemiz ve çevresinde sürmekte olan polis şiddetinin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”