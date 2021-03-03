Boğaziçili öğrencilerden akademisyenlere destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor.

Akademisyenler, öğrencilerin ‘kayyumluk' adını verdiği Güney Kampüs'teki rektörlük binası önünde bir araya gelerek binaya sırtlarını döndü, alkışlayarak tepkilerini gösterdi. Öğrenciler bugün bir sürpriz yaparak hocalarının protestosuna katılarak onlara destek verdi.

ÖĞRENCİLERDEN HEP BİRLİKTE REKTÖRLÜĞE DİLEKÇE

Ayrıca öğrenciler, AKP'li Melih Bulu'yu protestoları sırasında haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşına destek olmak amacıyla “hepimiz oradaydık” diyerek hep birlikte rektörlüğe dilekçe verdi.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler ellerindeki dilekçelerle birlikte slogan attı.