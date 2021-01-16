Boğaziçi’nin borcu 85 milyon lirayı geçti!

Sayıştay, üniversitelerin mali durum raporlarını yayınladı. Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi de dahil, üniversitelerin başının SGK borçlarıyla dertte olduğu ortaya çıktı. 6 yıl önce 28.8 milyon lira olan SGK borcu olan Boğaziçi'nin borcu, yıllar içinde Ankara'dan ödenek çıkmayınca, 2018'de 32 milyon liraya çıkmış.

6 YILDA 3 KAT ARTTI

Rapora göre; 32 milyonluk borca 10,5 milyon lira faiz de eklenince, borç 43 milyon liraya yükselmiş. 2019'da 49.4 milyon liraya ulaşan ana borç, 21.7 milyon lira faizle 71.1 milyon lira olmuş. 2020 yılı Aralık ayı sonunda Boğaziçi'nin SGK borcu 85 milyon lirayı aştı.

MALİYE GÖNDERMEDİ

Üniversite 2019 yılındaki 365 milyon liralık bütçesinin, 192 milyonunun personel gideri olmak üzere 334 milyonunu kullanmış. SGK borçları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödenek onayı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynak ayırması gerekiyor. Onay ve ödenek gelmeden borçlar ödenemiyor.

BORÇ 85 MİLYON LİRA

Öte yandan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 131 devlet üniversitesinden SGK borçlarını bildirilmesini istedi. Boğaziçi Üniversitesi'nin, 85 milyon lira borç bildirdiği öğrenildi. “2021'e kesinlikle borç bırakılmayacak.” diye uyarılan üniversiteler, SGK borçlarını Ankara'ya göndermeye başladı.

SORU-CEVAP

ÜNİVERSİTELER NASIL BORÇLANDI?

Borçlar, prim ödemeleri dışında, emeklilik ve ölüm gibi toplu ödemeler, faturalı ödeme gibi kalemler ve ana borca gelen faizle artıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödenek onayını veriyor. Ödeneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkarıyor. Yasalar, onay ve ödenek olmadan üniversitelere SGK borcu ödeme yetkisi vermiyor. Ödenekler, kısıtlı gelince borç da katlanıyor.

YÖK'ÜN BORCU YOK!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 266 milyon liralık bütçesinin, 261 milyon lirasını kullanmış. 7 milyon 543 bin TL tutarındaki personel SGK primlerini de ödemiş. Yılı, SGK'ya borçsuz kapatmış.