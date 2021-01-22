Bugün EBA TV’de canlı ders var mı? 22 Ocak Cuma günü EBA ders saatleri ve programı…

Yüz yüze eğitim döneminde derslerin işlenmedi karne günü geldi ancak uzaktan eğitim süreci nedeniyle bu kez dersler bugün de işlenecek. EBA TV üzerinden uzaktan eğitimlerini sürdüren ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için günün ders programı belli oldu.

EBA TV’DE BUGÜN DERS VAR MI?

22 Ocak Cuma günü devlet okullarının büyük bir bölümünde dersler işlenmeye devam edecek. Bazı özel okullar da karne günü ders işlemeye devam ederken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kararında olacak.

EBA TV DERS PROGRAMI 22 OCAK CUMA

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA'da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA SIRALI ANLATIM NEDİR?

Sıralı anlatımda, bir alt konuya ait içerikler öğrenme sürecine uygun bir şekilde sunulur. Konu anlatımları, alıştırmalar, özet dokümanları ve tarama testlerinin yer aldığı sıralı anlatımları takip ederek konu hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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