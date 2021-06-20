Çocuklara okumayı sevdirmek zor değil

Çocuk kitabı yazarı İrem Almaç Yüce, Redhouse Kidz'den çıkan son kitabı Karaburun'un Gizemi'nde, dört kafadarın büyükanne ve büyükbabanın yanında geçirdikleri yaz tatili macerasını sürükleyici bir dille anlatırken, bir yandan da dostluğun, dayanışmanın, doğa ve hayvan sevgisinin değerlerini hatırlatıyor. Yaz tatili için geri sayımın başladığı bugünlerde Yüce ile hem çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma yollarını hem de yeni kitabını konuştuk…

■ Kitabınızda vermek istediğiniz ana mesaj nedir?

Arkadaşlık, yaz tatili, yazın getirdiği özgürlük ruhu, anneanne poğaçaları harika şeylerdir. Bir de kitabımdaki profesörün şu sözleri: “Unutmamak gerekir ki, ortada tedavi edilecek bir şey varsa, bilimsel metotlar kadar sevgi ve alaka da işe yarıyor ve çok değerli… Bence ona duyduğum sevgi ve şefkat iyileştirdi onu.” Karaburun'un Gizemi'nde yer alan her canlı birbirine bu duygularla yaklaşsın istedim.

EN MACERALI YER…

■ Sizce çocukların aile büyükleriyle bir arada olması onlara ne gibi katkılar sağlar?

Hem çocuklar hem büyükler için kitaplar yazan Şermin Yaşar, izlediğim bir söyleşisinde, çocuklarını eğlendirmek için annelerin sürekli bir aktivite arayışı içinde olduğundan, oysa nine-dede evlerinin arayıp da bulamadığımız tüm macerayı içerdiğinden söz etmişti. Kendisiyle kesinlikle hemfikirim. Belli bir yaşa kadar çocuklar için aile büyükleriyle ve onların evlerinde geçirilen zamanlar, eğlenceli olduğu kadar müthiş bir öğrenme ve müthiş bir şefkat de içeriyor.

■ Kitabınızda ayı ile bir bilim insanının arasındaki dostluk kurgusuyla ne anlatmak istediniz?

Türler arası iletişim ve bazıları arasında da dostluk kesinlikle mümkün. Evimde yağmur ormanına dönen bitkilerimle ilişkim, akvaryumdan su içerken balıklarımla öpüşen kedim… Bu canlıların illa evinizde olmasına da gerek yok, yolda “merhaba” dediğinizde gözlerinizin içine bakan bir köpek, kafede elinizden yemek yiyen serçeler. Örnekler sonsuza dek uzar. Bu uçuk bir romantizm değil, gerçek. Siz bir canlıya, bir insana düşmanca değil, dostça yaklaşırsanız orada uzak ya da yakın mutlaka bir ilişki doğar.

Kitap okumayı hep aynı saatte yapın

■ Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma yolları nelerdir?

Ben çocuğuma kendisi “artık ben kendim okuyayım” diyene kadar istisnasız her gece uyumadan önce kitap okudum. Pek çok kitabı belki onlarca kez… Çocuklar tekrarı, bildikleri bir senaryonun izlerini sürmeyi çok seviyor. Çocuklara her sayfadaki metni okuduktan sonra, resimler üzerinden işaret ederek hikayeyi onunla birlikte ve kendi sözlerinizle yorumlamak da ilgilerini çeken bir şey. Benim deneyimlediğim, değişken bir okuma saatindense, günün programı içinde hep aynı saatte okuma ritüeli alışkanlık yaratmada daha etkili oluyor. Tabii, çocukların anne babanın davranışlarını kopyaladıklarını da unutmamak gerek. Kitap okunan evde büyüyen çocuğun gerçeği bu oluyor.

■ Peki kitap seçimi nasıl yapılmalı?

Anne ve babalar, çocuklarına doğru kitabı seçmek için öncelikle işin uzmanlarını (çocuk gelişim uzmanları, psikologları) dinlesinler. Ama aynı zamanda çocuklarının hangi tür hikayelere, kitaplara heyecan duyduğunu gözlemlemek de önemli. Sıkıldıkları kitaplarda ısrar etmenin bence faydası yok.