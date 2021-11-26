Cumhuriyet Eğitim Şurası seferberliği

“Öğretmenlerin tamamı kadroya alınacak. Özel okul ücretlerine üst sınır konulup, özellerde çalışan öğretmen maaşları da devletten düşük olamayacak. 4+4+4 kaldırılıp yerine 1+5+3+3 getirilecek.”

Sultan UÇAR

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Cumhuriyet Halk Partisi, 1-3 Aralık'ta toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası öncesi 4 Kasım'da İzmir'de start verdiği Burdur, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, İstanbul ve Ankara merkezli, “İktidar İçin Eğitim Toplantıları” yaptı. Öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler, veliler, sendikalardan 700 temsilci ve 150 sözcü ve binlerce eğitim paydaşı katıldı. Eğitimle ilgili 81 ilden 81 tespit ve çözüm içeriği bir raporda toplandı.

YARIN ÇALIŞTAY VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi CHP Grup Sözcüsü Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve 81 ildeki tüm paydaşlar yarın yapılacak olan İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı’nda Ankara'da bir araya gelecek.

TARTIŞMAYA AÇILACAK

Çalıştayda açıklanıp tartışmaya açılacak olan 81 maddelik raporu Milletvekili Yıldırım Kaya, SÖZCÜ'ye anlattı: “Eğitim, Türkiye'nin kanayan yarasıdır ve eğitimde seferberlik ilan ettik. Cumhuriyet Şurası, eğitimde tüm bileşenleriyle yarın toplanıyor. MEB'in 1-3 Aralık'ta şahsım iktidarı himayesinde yapacağı eğitim şurası bir şura değil eğitim bileşenlerini dışlayan, cemaat ve tarikatlara koltuk paylaşımı yapan, hilafeti savunanların algı şurasıdır.”

Yükseköğretimde neler olacak?

YÖK kaldırılıp, üniversitelerde aşağıdan yukarıya karar, denetim sistemi kurulacak.

İhtiyacı olan tüm öğrencilere geri ödemesiz burs verilecek. Öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Mezunlara alanında iş güvencesi verilecek.

81 ilden 81 maddelik eğitimde reform raporu

TORPİL BİTECEK

– Ücretli-sözleşmeli öğretmenlik bitirilip, herkes kadroya alınacak.

– Öğretmen maaşları yoksulluk sınırının altında olmayacak.

– Öğretmen açığı kapatılıp, mülakatla atamaya son verilecek.

– Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkacak. 3600 ek gösterge gelecek.

– Kapatılan, Anadolu Öğretmen Liseleri yeniden açılacak.

MAAŞLAR EŞİTLENECEK

– KHK’yla ihraç edilenler, suçsuzsa görevine dönecek.

– Cemaat ve tarikatlar eğitimden uzaklaştırılacak.

– Devlet-özel ayrımı bitirilip, özel okula destek kaldırılacak.

– Özeldeki öğretmen, devletteki öğretmenden az maaş almayacak.

– Özel okulların aldığı öğrenim ücretlerine üst sınır getirilecek.

PARA ALINMAYACAK

– Ders kitapları, dini inançlar arasında çatışma yaratmayacak.

– Uzaktan öğretim her öğrenci ve öğretmene ücretsiz sağlanacak.

– Okullarda velilerden bağış adı altında para alınmayacak.

– İkili eğitime son verilerek, tam gün eğitime geçilecek.

– Yoksul ailelerin çocukları eğitime koşulsuz erişebilecek.

KÖY OKULLARI AÇILACAK

– Okullardaki yardımcı personel sayısı arttırılıp, kadro verilecek.

– Kız çocukları eğitime erişerek, cinsiyete dayalı ön yargı bitecek.

– Örgün eğitimdeki çocuklar, açık öğretime yönlendirilmeyecek.

– Taşımalı eğitime son verilip, köy okulları yeniden açılacak.

– Maarif Vakfı denetlenerek, bütçeden ayrılan pay düşürülecek.

4+4+4 KALDIRILACAK

– Okullarda, okul hemşireleri görevlendirilecek.

– Merkezi sınavlar kaldırılıp, yeni sistem geliştirilecek

– Okul öncesi eğitim 3 yaşında başlayıp, zorunlu olacak.

– 4+4+4 sistemi kaldırılıp, yerine 1+5+3+3 sistemi getirilecek.

– Türkçe zorunlu olacak ama anadilde de eğitim alınabilecek.

YABANCI DİL ÖĞRETİLECEK

– İlkokulda bir yabancı dil ileri seviyede öğretilecek.

– İHL sayısı ihtiyaca göre yeniden düzenlenecek.

– Vakıflarla imzalanan sözleşmeler iptal edilecek.

– Öğrenciler, seçmeli din derslerine zorlanmayacak.

– Liyakatsiz atanan eğitim yöneticileri görevden alınacak.