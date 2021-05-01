Cumhuriyet’in 100. yılında 200 milyon liralık burs

Türkiye'nin önde gelen eğitimcilerinden Semra ve Enver Yücel adına çocukları Hüseyin ve Begüm Yücel'in kurduğu SEY Vakfı, hedef yükseltti. Cumhuriyet'in 100. yılında anne-babası işsiz ya da asgari ücretli bin çocuğa 200 milyon TL burs verilecek.

ŞANSLI ÇOCUKLAR

Burs için sınav başarısı gibi şartlar aramayan SEY Vakfı sadece çocuğun ailesinin asgari ücretli veya anne-babanın işsiz olması kriterine bakıyor. İlk yıl 75 çocuğa 4 milyon TL' lik burs veren vakıf, bu yıl da 125 çocuğa 6 milyon TL' lik burs dağıtacak.

SON BAŞVURU 9 MAYIS

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri burs için 9 Mayıs'a kadar başvurulabilecek. Kazananlar, haziran ayında açıklanacak. Öğrencilerin, ilkokul hayatı boyunca yemek, kıyafet, kitap, servis gibi tüm eğitim masrafları karşılanacak.

“200 MİLYON TL'LİK BURS”

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'de bin çocuğa 200 milyon TL burs sağlamayı hedeflediklerini anlatan SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, “Uluslararası başarılar kazanan, ülkemizi gururlandıran, ailesine, arkadaşlarına, çevresine faydalı, hayalleri olan ve içindeki umudu ortaya çıkarmış çocukların eğitimine katkı sağlamak vakfımız için çok önemli” diye konuştu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, “Dünyada, kurumlar öğrencilere burs vermek için ‘sınav başarısı' koşulu ararlar. Anaokulu ve ilkokul yaş grubunun sınavla seçilmesi, doğru bir kriter olamaz. Çocukların hepsi aynı. Sadece bazılarının ailesinin ekonomik şartları daha iyi ya da daha kötü. Eğitimde fırsat eşitliği için anne-babanın ekonomik durumunu tek koşul belirledik” dedi.