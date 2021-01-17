Ders kitapları yeniden ele alınacak! Taslak Erdoğan’a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ders kitaplarıyla ilgili yeni düzenlemenin ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
*Kurulumuz “Öğrencilerimize 21. Yüzyıl Yetkinliklerinin Kazandırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir.
*Belgede, öğrencilerimize 21. yüzyılda kazandırılması gereken yetkinliklere ilişkin politika önerileri ortaya konulmuştur.
*Bu çerçevede; eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele alınması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin üst düzey düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanması,
*Öğrencilerimizin teknolojinin güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra yazılım ve kodlama gibi beceriler edinerek teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması,
*Öğretmen, öğretim elemanları ve eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması,
*Paydaşlarla işbirliğine yönelik olarak; iş dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri, staj, öğrenci niteliklerini izleme, kurumlar arasında fiziki ve beşeri kaynakların ortak kullanımı gibi konularda yeni yaklaşımlar ve özgün uygulamaların geliştirilmesi,
*Yetkinliklerin kazandırılması sürecinde etkin bir kalite takibi için, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi çeşitli hususlarda kapsamlı politika önerilerine yer verilmiştir.