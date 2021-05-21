DGS başvuru işlemleri başlıyor: DGS sınav tarihi ve başvuruda son gün ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavına başvurular bugün itibariyle başlıyor. Peki DGS ne zaman ve başvuru süreci ne zaman bitecek? İşte DGS adaylarının merak ettikleri sorular…

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.