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DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başurusu ne zaman bitiyor?

Önlisans mezunu öğrencilerin katıldığı DGS bu yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek. DGS başvuruları 31 Mayıs'a kadar online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. DGS için başvuru ücreti 150 lira olarak belirlendi.

Güncellenme: 17:30, 28/05/2021
HaberlerEğitim
DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başurusu ne zaman bitiyor?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavına başvurular başladı. Peki DGS ne zaman ve başvuru süreci ne zaman bitecek? İşte DGS adaylarının merak ettikleri sorular…

DGS BAŞVURU EKRANI (ÖSYM AİS)

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2021

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin sitesinden yayımlanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 lira olarak belirlendi.

DGS NASIL OLACAK?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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