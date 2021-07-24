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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç tarihini duyurdu

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen DGS ardından adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. DGS sonuçları için ise açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. DGS sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak.

Güncellenme: 09:03, 24/07/2021
HaberlerEğitim
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç tarihini duyurdu

Eğitimini dört yıllık bir bölümde devam ettirmek isteyenlerin katıldığı DGS tamamlandı. Sınavın ardından DGS soruları ve cevapları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları için ise açıklanma tarihi belli oldu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS ÖSYM sınav