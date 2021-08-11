DGS sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı

DGS sonuçları açıklandı. Sınav takvimine göre 13 Ağustos’ta açıklanması beklenen DGS, bugün erişime açıldı. DGS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebilecek.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS sonuçlarını açıklandığını duyurdu. Aygün paylaşımı şu şekilde; ” 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM’nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI PAYLAŞILDI

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.