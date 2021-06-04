‘Diplolamalar, basıldığı kağıttan bile değersiz!’

BM ve Dünya Bankası, dünyada salgınla geçen 1 yıllık süreci masaya yatırdı. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM de, bu küresel verileri analiz ederek, bir rapor yayınladı. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, çarpıcı raporu SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“KARNE KAĞIT OLDU”

“Akademik, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak, telafisi çok zor bir sürece gelindi. Öğrenci, öğretmen ve veliler okuldan koptu. Öğrencilerin okulla olan tek bağı sınavlar da kaldırılınca, karne artık bir yeterlilik belgesinden bir formalite kağıdına dönüştü. OECD ülkeleri içinde dünyada Meksika'dan sonra okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkeyiz. Öğrenciler, okula döndüğünde bir kazanım testi yapılmalı. Bu test yapılırsa, yüzde 60 oranında sınıf tekrarı yapılması gerektiği ortaya çıkar.”

“ÇOCUK GELİNLER ARTAR”

“Okul ve sınıf bazlı risk haritası çıkarılmalı. Dünyada, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de ise MEB'in gayretleri dışında, öğrenme kayıplarıyla ilgili ciddi bir çalışma yok. Çok acil, ciddi bir telafi eğitimi planı yapılmalı. İsteğe bağlı veya uzaktan öğretimle, kayıplar telafi edilemez. Kayıpları telafi etmezsek, başarısızlığın getirdiği okul terkleri ile çocuk işçi ve çocuk gelinler artacak. Test ve tost arasına sıkıştırılmış bir nesil ile önder bir ülke yaratılamaz.”

“DİPLOMALAR DEĞERSİZ”

“Eğitim, bir görüş, grup veya ideolojinin tatmin alanı değil, bir millet ödevidir. Avrupa'da vaka sayısı bizden fazlayken bile özellikle anaokulu ve ilkokulları hiç kapatmadılar. Avrupa'da bilim insanı yok mu? Yaşamda sıfır risk yok ama iyi planlama vardır. Yığın yetiştirme ve kitle yetiştirme arasında çok fark var. Çünkü, yığın üretim değil tüketim toplumu yaratır. Türkiye'de verilen diplomaların çoğu artık diplomanın basıldığı kağıttan daha değersiz oldu.”