e Okul’da karne notları nasıl bakılır? Öğrenciler karnelerine e Okul üzerinden ulaştı

İlk dönemi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, karne notlarını da E Okul üzerinden sorgulayabiliyor. E-Okul’da karne nasıl görülür sorusu ile karnelerini görüntülemek isteyen veliler ve öğrenciler, detayları öğrenmek istiyor. İşte, E-Okul’dan 2021 karne görüntüleme ekranı…

E-OKUL KARNE NOTLARI

E OKUL’DA VBS'DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

* E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

* Giriş ardından ekranın sol alt köşesinde yer alan “e-Karne” alanına tıklayınız.

* Pop-Up iznini verdikten sonra “e-Karne” alanına yeniden tıklayın. Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

KARNEDE YAZILI ETKİSİ KALDIRILDI

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.