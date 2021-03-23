EBA TV 23 Mart ders programı yayınlandı! İşte günün canlı ders saatleri…

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şüphesiz son haftaların en sık kullanılan eğitim portalları arasında. Corona virüs salgınında yüz yüze eğitimin dönüşümlü yapılması nedeniyle tüm öğrenciler EBA TV'den uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB'in yayınladığı takvimde ise günün canlı ders saatleri ve programı belli oldu. İşte EBA TV ders programı listesi…
EBA DERS PROGRAMI
İlkokul
Ortaokul
Lise
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.