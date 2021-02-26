EBA TV 26 Şubat canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şüphesiz son haftaların en sık kullanılan eğitim portalları arasında. Gelecek haftadan itibaren kademeli olarak okullar açılacak olsa da hala binlerde öğrenci EBA TV’den uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB’in yayınladığı takvimde ise günün canlı ders saatleri ve programı belli oldu.
EBA TV 26 ŞUBAT DERS PROGRAMI YAYINLANDI
İlkokul
Ortaokul
Lise
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.