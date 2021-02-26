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EBA TV 26 Şubat canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı

Haftanın son günü yine dersler EBA üzerinden işlenmeye devam ediyor. Gelecek ay başlayacak olan yoğun sınav maratonu öncesinde EBA TV ve EBA online uygulamasından uzaktan eğitim ile ders alan öğrenciler için canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı.

Güncellenme: 08:18, 26/02/2021
HaberlerEğitim
EBA TV 26 Şubat canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şüphesiz son haftaların en sık kullanılan eğitim portalları arasında. Gelecek haftadan itibaren kademeli olarak okullar açılacak olsa da hala binlerde öğrenci EBA TV’den uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB’in yayınladığı takvimde ise günün canlı ders saatleri ve programı belli oldu.

EBA TV 26 ŞUBAT DERS PROGRAMI YAYINLANDI

İlkokul

Ortaokul

Lise

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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