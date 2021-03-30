EBA TV 30 Mart ders programı yayınlandı! İşte günün canlı ders saatleri…

Öğrenciler eğitimlerine ise EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ders anlatımları ile internetten devam ediyorlar. Okullarda eğitimin kademeli olarak başlamasının ardından öğrenciler sınav hazırlıklarını hem yüz yüze hem de EBA ile yapabiliyor. EBA TV’de sabah saat 9’da başlayan dersler öğleden sonra 16.00’e kadar devam ediyor.
EBA DERS PROGRAMI
İlkokul
Ortaokul
Lise
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