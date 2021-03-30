EBA TV 30 Mart ders programı yayınlandı! İşte günün canlı ders saatleri…

Öğrenciler eğitimlerine ise EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ders anlatımları ile internetten devam ediyorlar. Okullarda eğitimin kademeli olarak başlamasının ardından öğrenciler sınav hazırlıklarını hem yüz yüze hem de EBA ile yapabiliyor. EBA TV’de sabah saat 9’da başlayan dersler öğleden sonra 16.00’e kadar devam ediyor.

EBA DERS PROGRAMI

İlkokul

Ortaokul

Lise

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE