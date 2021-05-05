Uzaktan eğitim canlı ders saatleri: EBA TV 5 Mayıs ders programı yayınlandı

EBA TV’de haftalardır süren dersler öğrencilerin bu dönemki eğitiminin önemli bir kısmını oluşturuyor. Derslerin alanlarında uzman öğretmenler tarafından işlendiği EBA internetten ve TV üzerinden takip edilebiliyor. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı izle linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…
EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI
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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
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