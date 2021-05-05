Uzaktan eğitim canlı ders saatleri: EBA TV 5 Mayıs ders programı yayınlandı

EBA TV’de haftalardır süren dersler öğrencilerin bu dönemki eğitiminin önemli bir kısmını oluşturuyor. Derslerin alanlarında uzman öğretmenler tarafından işlendiği EBA internetten ve TV üzerinden takip edilebiliyor. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı izle linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE