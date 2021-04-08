EBA TV 8 Nisan ders programı yayınlandı! İşte günün canlı ders saatleri…

EBA TV'de dersler tüm hızıyla sürerken öğrenciler EBA TV'yi canlı izlemek için araştırmalarda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yayınlar yapıyor. Uzaktan eğitim programı kapsamında 3 farklı kanal üzerinden yayın yapılıyor.

8 NİSAN EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE