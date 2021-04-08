EBA TV 8 Nisan ders programı yayınlandı! İşte günün canlı ders saatleri…

EBA TV'de dersler tüm hızıyla sürerken öğrenciler EBA TV'yi canlı izlemek için araştırmalarda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yayınlar yapıyor. Uzaktan eğitim programı kapsamında 3 farklı kanal üzerinden yayın yapılıyor.
8 NİSAN EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI
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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.