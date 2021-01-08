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EBA TV canlı ders programı: 8 Ocak EBA ders saatleri açıklandı

Türkiye’de eğitim tüm kademeler içinde uzaktan yapılıyor. Milyonlarca öğrenci, EBA TV üzerinden derslerini yapabiliyor. EBA TV'de, öğretmen tarafından yapılan ders anlatımlarının yanı sıra gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanıyor. İşte 8 Ocak Cuma EBA TV ders programı ve EBA TV canlı izleme linki…

Güncellenme: 08:18, 08/01/2021
Haberler Eğitim
EBA TV canlı ders programı: 8 Ocak EBA ders saatleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı'nda işlenecek derslerin saatlerini ve konularını haftalık olarak paylaşıyor. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA Lise  adresinden de derslerini takip edebiliyor.

İlkokul ve ortaokulda sınavların olmayacağı, karne notlarının derse katılım puanı ile verileceğinin açıklanmasıyla birlikte EBA TV'deki dersler daha da önemli olmaya başladı.

İşte 8 Ocak Cum EBA TV ders programı;

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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