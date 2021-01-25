EBA TV’de bugün canlı ders var mı? EBA ders programı yayınlandı

Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler karne heyecanını da evlerinde yaşadı. EBA TV’de eğitim tatilde de devam ediyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler tekrar ile sürüyor.

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE