EBA TV’de bugün canlı ders var mı? EBA ders programı yayınlandı

Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler karne heyecanını da evlerinde yaşadı. EBA TV’de eğitim tatilde de devam ediyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler tekrar ile sürüyor.
EBA DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.