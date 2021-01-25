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EBA TV’de bugün canlı ders var mı? EBA ders programı yayınlandı

Karnelerini alarak üç haftalık yarı yıl tatiline giren öğrenciler bu arada eksikliklerini kapatma fırsatı elde edecek. Tatil süresince EBA’da canlı derslere ara verildi ancak uzaktan eğitim yayınları ders tekrarları ile devam ediyor. EBA TV'de günün ders programı ve ders saatleri açıklandı.

Güncellenme: 07:45, 25/01/2021
Haberler Eğitim
EBA TV’de bugün canlı ders var mı? EBA ders programı yayınlandı

Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler karne heyecanını da evlerinde yaşadı. EBA TV’de eğitim tatilde de devam ediyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler tekrar ile sürüyor.

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV  yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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