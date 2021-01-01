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EBA TV’de bugün canlı ders var mı? İşte 1 Ocak EBA TV yayın akışı…

Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle geçmiş senelere göre yeni yıla daha sakin girildi. Resmi tatil kapsamında yer alan 1 Ocak günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV'de ders yapılmayacak.

Güncellenme: 08:32, 01/01/2021
Haberler Eğitim
EBA TV’de bugün canlı ders var mı? İşte 1 Ocak EBA TV yayın akışı…

Bu yıl da eğitimlerini EBA TV’den almaya devam eden öğrenciler 2021 yılını evlerinde karşıladı. Bilindiği üzere 1 Ocak tarihi resmi tatil kapsamında olduğu için öğrencilerin okulu tatil oluyordu.

EBA TV’DE DERS YAPILACAK MI?

Resmi tatil olan 1 Ocak tarihinde EBA TV’de ders işlenmeyecek. Hafta başında yayınlanan ders programlarında da 1 Ocak dersler yer almıyor, ” 1 Ocak yeni yıl tatili” ibaresi yer alıyor.

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA SIRALI ANLATIM NEDİR?

Sıralı anlatımda, bir alt konuya ait içerikler öğrenme sürecine uygun bir şekilde sunulur. Konu anlatımları, alıştırmalar, özet dokümanları ve tarama testlerinin yer aldığı sıralı anlatımları takip ederek konu hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

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